Yayla evine kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Bolu'da jandarma ekiplerinin yayla evine yaptıkları operasyonda bin 400 şişe kaçak alkolle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı bir yayla evinde kaçak içki bulundurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda evi tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında evde arama yapan ekipler, bin 400 şişe kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgisi bulunan 1 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. - BOLU