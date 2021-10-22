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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern basın toplantısında depreme yakalandı - Son Dakika

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern basın toplantısında depreme yakalandı

22.10.2021 14:51
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern basın toplantısında depreme yakalandı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in başkent Wellington'da düzenlediği basın toplantısı sırasında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in başkent Wellington'da düzenlediği basın toplantısı sırasında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardern kürsüye tutunduktan sonra, "Pardon, hafif bir dikkat dağınıklığı. Soruyu tekrar eder misiniz?" dedi.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Taumarunui kasabasının 35 kilometre güneybatısında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can veya mal kaybı yaşanmayan deprem, Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da da hissedildi. Başbakan Jacinda Ardern ise depreme korona virüs önlemleri sonrası atılacak adımlara değindiği basın toplantısında yakalandı. Toplantıda bir gazeteci soru sorduğu sırada deprem meydana gelirken, Ardern sarsıntıyla birlikte kürsüye tutundu. Soğukkanlılığını koruyan Ardern, gazeteciye dönerek, "Pardon, hafif bir dikkat dağınıklığı. Soruyu tekrar eder misiniz?" dedi.

Başbakan Ardern, 25 Mayıs 2020'de Başkent yakınındaki Levin şehrinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme de canlı yayında yakalanmıştı. Ardern, deprem sırasında parlamento binasından canlı yayınla bağlandığı televizyon programında gazeteci Ryan Bridge'in sorularını yanıtlıyordu. Bu sırada depremi hisseden Ardern, soğukkanlılığını koruyarak gazeteci Bridge'a, "Ryan, şu anda burada deprem oluyor. Arkamda duran şeylerin nasıl sallandığını görüyorsanız oldukça ciddi bir sallantı olduğunu anlamışsınızdır. Parlamento binası normal binalardan daha fazla sallanır" demişti. Yaklaşık 15 saniye süren sarsıntı boyunca oldukça sakin ve soğukkanlı davranan Başbakan Ardern, asılı bir lambanın altında bulunmadığını ve güvende olduğunu belirterek röportajına devam etmişti.

(İHA)

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern basın toplantısında depreme yakalandı

Yeni Zelanda, Parlamento, Başbakan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda Başbakanı Ardern basın toplantısında depreme yakalandı - Son Dakika


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