Yeşildere'nin Hayvan İçme Suyu Göletleri Temizleniyor - Son Dakika

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Ercan Topuz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Kırsal mahallelerdeki hayvan üreticilerine destek vermek için önemli projeleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilere verdiği desteklerle gelirlerinin artmasına yönelik de çalışmalarını sürdürüyor. Ekonominin canlanması ve üreticilerin gelir kalemlerinin artması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Demirci'ye bağlı Yeşildere Mahallesi'nde bulunan HİS göletlerinde temizlik çalışmalarına başladı. Göletlerde yapılan çalışmalarla hem su tutma kapasiteleri arttırılacak hem de daha verimli hale getirilecek. Yapılan çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürürken, çalışma yapılan göletlerden yaklaşık 2500 besi hayvanının faydalanacağı ifade edildi.

Amaç Kayıpları Önlemek ve Üreticiye Destek Olmak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınmaya verdiği önemin kendilerine vizyon oluşturduğunu ifade eden Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Küresel ısınma ile birlikte kaliteli ve temiz suyun önemi giderek artıyor. Son yıllarda mevsimsel yağışların azalması ve yaşanan kuraklık bu ihtiyacı daha da arttırdı. Kırsal mahallelerde bulunan hayvan üreticilerimiz, özellikle yaz aylarında yeterli ve temiz içme suyuna hayvanlarını ulaştırmak için önemli mesafeleri aşmak zorunda kalıyor. Tüm gününü arazide geçiren mera hayvanları için yapılan HİS göletleri çok büyük bir nimet. Üreticilerimizin kayıplarını önlemek ve onlara destek olmak adına gölet yapım ve bakım çalışmalarına önem veriyor, bu doğrultuda çalışıyoruz" diye konuştu.