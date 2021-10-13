ZİÇEV Genel Başkanı Ülay Karakoç'dan TOSSFED'e ziyaret - Son Dakika

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Genel Başkanı Ülay Karakoç, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nu (TOSSFED) ziyaret etti.

TOSFFED'den yapılan açıklamada, ziyarette ZİÇEV Başkanı Karakoç, Genel Müdür Nadire Tomris Miser ve Genel Müdür Yardımcısı Naci Kargın'ın, TOSFFED Başkanı Birol Aydın'la bir araya geldiği belirtildi.

Gerçekleşen görüşmede İtalya'da 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda tarihi sonuçlar elde eden milli sporcuların başarılarının konuşulduğu aktarıldı.

Birol Aydın'ın da, ZİÇEV Genel Başkanı Ülay Karakoç'a ve beraberindekilere ziyaret için teşekkür ettiği kaydedildi.