Habur Sınır Kapısı'nda Kaçakçılık Operasyonları

30.01.2026 12:30
2025'te Habur Sınır Kapısı'nda 1.039 kaçakçılık olayı tespit edildi, 2.4 milyar lira değerinde ürün ele geçirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda 2025 yılında yürütülen operasyonlarda bin 39 kaçakçılık olayı tespit edildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin 2 milyar 400 milyon 274 bin 340 lira olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin en stratejik geçiş noktalarından biri olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı, 2025 yılında kaçakçılıkla mücadelede adeta bir kale oldu. Güvenlik güçlerinin kararlı ve aralıksız çalışmalarıyla yıl boyunca binin üzerinde kaçakçılık olayı ortaya çıkarılırken, milyarlarca liralık kamu zararı önlendi. Edinilen bilgilere göre 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarifleri arasında Habur Sınır Kapısında yürütülen operasyonlarda bin 39 kaçakçılık olayı tespit edildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin 2 milyar 400 milyon 274 bin 340 lira olduğu öğrenildi. Operasyonlar kapsamında özellikle kaçak tütün ve alkollü içki girişlerine büyük darbe vuruldu. Yıl boyunca 1 milyon 353 bin 816 karton kaçak sigara ele geçirilerek imha edildi. İmha edilen sigaraların piyasa değerinin 680 milyon 866 bin 442 lira olduğu kaydedildi.

Ayrıca bin 276 adet kaçak alkollü içkiye de el konulurken, bu ürünlerin toplam değerinin 494 bin 732 lira olduğu açıklandı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen ve yasal süreçleri tamamlanan ürünlerden 945 eşya grubu, ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Satışı yapılan ürünlerin toplam değerinin ise 523 milyon 941 bin 561 lira olduğu belirtildi.

Yetkililer, Habur Sınır Kapısında yürütülen etkin denetimlerin 2026 yılında da artarak devam edeceğini vurgulayarak, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Habur Sınır Kapısı, Kaçakçılık, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

