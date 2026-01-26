Habur Sınır Kapısı\'ndan 2025\'te 3,4 Milyar Dolar İhracat

TÜRKİYE'nin Irak'a açılan en büyük sınır kapısı Habur'da 2025 yılı boyunca 3,4 milyar doları aşan ihracata aracılık edilirken, 1 milyon 733 bin araç ile 3 milyon 514 bin yolcuya gümrük işlemi yapıldı.

Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla program düzenlendi. Gümrük Müdürlüğü binasındaki Ay Yıldız Eğitim ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Vali Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ile İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi katıldı. Etkinlikte plaket ve ödül takdimi gerçekleştirildi. Daha sonra sahada görev yapan gümrük personeli, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan yolcu ve şoförlere karanfil dağıtarak, Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.

'HABUR, ULUSAL ÖLÇEKTE KİLİT BİR TİCARET KAPISI'

Programda konuşan İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Şanverdi, sınır kapısından 2025 yılında 1 milyon 733 bin araç giriş-çıkışının yapıldığını belirterek, "Habur Sınır Kapısı ve Bölge Müdürlüğümüzün, ülkemiz açısından taşıdığı önemi rakamlarla ifade etmek isterim. 2025 yılı verilerine göre Türkiye'nin toplam ihracatı 273 milyar 434 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, bunun Irak'a yapılan ihracatı 12 milyar 382 milyon dolar olmuştur. Irak, Türkiye'nin ihracatında ilk 10 ülke arasında 5'inci sırada yer almakta ve toplam ihracatımızdan yüzde 4,5 pay almaktadır. İpekyolu Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak 2025 yılında 3 milyar 400 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu rakamlar Habur'un yalnızca bölgesel değil, ulusal ölçekte de dış ticaretimizin kilit kapılarından biri olduğunu açıkça göstermektedir. Araç ve yolcu trafiği açısından baktığımızda, 2025 yılında sınır kapılarımızdan 1 milyon 733 bin araç giriş çıkış yapmış, Habur üzerinden ülke ekonomisine katkı sağlamıştır. Yolcu trafiğinde ise bir yıl içinde 3 milyon 514 bin yolcu giriş-çıkış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu yoğunluk gümrük işlemlerinin ne denli dikkat, hız ve koordinasyon gerektirdiğini net biçimde ortaya koymaktadır. Gümrüklerin toplumu koruma misyonunun en somut göstergelerinden biri de kaçakçılıkla mücadeledir. 2025 yılında bölgemizde 1039 kaçakçılık olayı yakalanmış, ele geçirilen eşyanın toplam kıymeti 2 milyar 400 milyon TL'yi aşmıştır. Ayrıca 1 milyon 350 bin karton kaçak sigara ele geçirilmiştir. İhaleli eşya satışlarından da devletimize 523 milyon TL üzerinde kamu geliri elde edilmiştir" diye konuştu.

Vali Birol Ekici ise Habur Sınır Kapısı'nda görev yapan personeli özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, "Görev yaptığım süre boyunca hiçbir sorun olmadan, bizi mahcup edecek hiçbir sıkıntı yaşanmadan güzel bir şekilde idare ettiğiniz için gerçekten sizlere şükranlarımı sunuyorum. Günde 10 bine yakın insan geçiyor. Bu insanların geçişlerinde onların 'Allah razı olsun' diye dualarını almak ve ilk kapıda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şefkatini, gücünü ve köklü geleneğini göstermek bizim bu kapıdaki en büyük gururumuz ve onurumuzdur" dedi.