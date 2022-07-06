Hacettepe'nin mezuniyet töreninde dekan tarafından sözü kesilen genç doktora destek yağdı! Dekana büyük tepki gösterildi - Son Dakika
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Hacettepe'nin mezuniyet töreninde dekan tarafından sözü kesilen genç doktora destek yağdı! Dekana büyük tepki gösterildi

06.07.2022 11:09

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin mezuniyet töreninde kürsüye çıkan ve "Bilim baskıların, siyasi kaygıların olmadığı, demokrasinin ön planda olduğu özgür platformlarda ilerler" ifadelerini kullanan genç doktor Kaya Avşar'ın sözü Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek tarafından kesilmeye çalışıldı. Salonda bulunanların tepkisiyle karşılaşan dekanın bu hareketi engellenirken, alkışlarla desteklenen doktor Avşar konuşmasını tamamlayabildi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 2022 yılı mezunlarını uğurlamak adına gerçekleştirdiği mezuniyet törenine, kürsüye çıkan genç doktor Kaya Avşar ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek arasında yaşananlar damga vurdu.

DİKKAT ÇEKEN KONUŞMA

Kürsüye gelen Dr. Kaya Avşar, "Bilim baskıların, siyasi kaygıların olmadığı, demokrasinin ön planda olduğu özgür platformlarda ilerler. Aidiyet duygusu yüksek akademisyenlerimiz kendi kaderlerini kendileri belirlediğinde daha ileriye gidebileceğimizi düşünüyorum. Üniversite idare kadrolarımızın önceliği de siyasilerin beklentilerini karşılamaktan çok üniversitemizdeki bilim insanlarının isteklerini değerlendirmek olmalıdır" diye konuştu.

Hacettepe'nin mezuniyetinde konuşan genç doktor, dekan tarafından susturulmak istenince salon tepki gösterdi

DESTEK GELİNCE KONUŞMASINI TAMAMLADI

Bu sözler üzerine Dekan Prof. Demiryürek, Avşar'a doğru yaklaşarak konuşmayı bitirmesini istedi. Törende bulunan aileler ve mezun olan genç doktorlar bu durumu protesto için ayağa kalkarak alkışladı ve "devam" diye seslendiler. Protesto karşısında Dekan Demiryürek kenara çekilirken, Dr. Kaya Avşar, "Ülkemizdeki tüm akademisyenlerin desteklenmesi, bilimin aydınlattığı üniversitelerde demokrasinin hakim olması gerektiğine inanıyorum. Hayattaki en hakiki mürşit ilimdir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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Hacettepe Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreninde Genç Doktorun Konuşmasının Kesilmesi Alkışlarla Protesto Edildi Hacettepe Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreninde Genç Doktorun Konuşmasının Kesilmesi Alkışlarla Protesto Edildi
Kaynak: ANKA

Hacettepe Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacettepe'nin mezuniyet töreninde dekan tarafından sözü kesilen genç doktora destek yağdı! Dekana büyük tepki gösterildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacettepe'nin mezuniyet töreninde dekan tarafından sözü kesilen genç doktora destek yağdı! Dekana büyük tepki gösterildi - Son Dakika
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