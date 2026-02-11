Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Hacıyusuf- Kartalkaya köyleri grup yolunda, yoğun yağışlar nedeniyle bozulan kesimlerde yol düzenleme çalışmaları başlatıldı.
İlçe Özel İdare ekipleri, yoğun yağışların ardından Hacıyusuf-Kartalkaya köyleri grup yolunda çalışma yaparak bozulan yerleri onardı.
Çalışmaların devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların çalışma süresince trafik işaret ve uyarılarına dikkat etmelerini istedi.
Bölge halkı ise başlatılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Hacıyusuf-Kartalkaya Yolu Onarılıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?