Son Dakika Haberleri: Hackerlar,  Abd'de Gizli Verileri Çalıp Borsada Para Kazandı

Hackerlar,  Abd'de Gizli Verileri Çalıp Borsada Para Kazandı

2 saat önce

Bir gurup Ukraynalı hacker, ABD'nin borsa ve sermaye piyasalarını denetleyen ve düzenleyen kamu kurumu Menkul Kıymetler ve Döviz Komisyonu (SEC)'in gizli veri dosyalarını çaldı.

Hackerlar,  Abd'de Gizli Verileri Çalıp Borsada Para Kazandı, System.String[]
Bir gurup Ukraynalı hacker,  ABD'nin borsa ve sermaye piyasalarını denetleyen ve düzenleyen kamu kurumu Menkul Kıymetler ve Döviz Komisyonu (SEC)'in gizli veri dosyalarını çaldı.

Hacker gurubunun, kurumdaki çok sayıda şirkete ait gizli bilgileri içeren bilgisayar sunucularına sızarak bilgileri ele geçirdiği ve bu bilgileri menkul değerler ticaretinde kullanarak 4.1 milyon doların üzerinde para kazandığı belirtildi.

Bloomberglaw sitesinin haberine göre, Ukraynalı Oleksandr Ieremenko, 2016 yılında SEC'in dosyalarını çalarak bunları borsada kar etmesi için bir gurup Rus ve Ukraynalı borsacıya iletti.

ABD'deki New Jersey Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, hackerlar iki ayrı suçlama ile yargılanıyor.

Daha önce de yine Ukraynalı bir gurup hacker, şirketlerin gizli bilgilerini hackleyerek 100 milyon dolar kazandığı suçlamasıyla yargılanmış, 23 yaşındaki Aleksander Eremenko ve 27 yaşındaki İvan Turçinov tutuklanmıştı. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:48 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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