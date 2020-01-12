Hadim'de çatılar kardan temizleniyor - Son Dakika
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Hadim'de çatılar kardan temizleniyor

6 saat önce

Konya'nın Hadim ilçesinde kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından vatandaşlar evlerinin çatısına çıkarak kar temizliğine başladı.

Hadim'de çatılar kardan temizleniyor, System.String[]

Konya'nın Hadim ilçesinde kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından vatandaşlar evlerinin çatısına çıkarak kar temizliğine başladı.

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı ilçede, elektrik kesintileri ve ulaşım gibi sorunların yanı sıra çatılarda biriken kar yığınları da tehlike oluşturuyor.

İlçede yaşayan vatandaşlar, yağışın durmasının ardından tehlikeli olmasına rağmen karla yüklü olan evlerinin çatılarına çıkarak, kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Çatılarda kar küreyen ilçe sakinlerinden Hüseyin Sezer, "Kar yağışı 2 hafta boyunca aralıklarla devam etti. İlçe merkezinde 1,5 metre civarında kar birikti. Yüksek kesimler ve bazı noktalarda ise kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Çatılarımızda da epey kar yükü birikti. Yağan kar sulu kar olduğu için ağır oluyor. Bu yüzden elektrik direklerini bile devirdi. Bu karı çatılarımızdan temizlememiz lazım. Çünkü hem çatının çökme hem de bacaların düşme riski ortaya çıkıyor. Ayrıca çatının altından geçen vatandaşlara da tehlike oluşturuyor. O yüzden tehlikeli olmasına rağmen çatılarımızı temizlemek zorundayız." dedi.

Konya, Hadim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:08 Kaynak: AA
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