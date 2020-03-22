Hadim'de Kovid-19 önlemleri - Son Dakika

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla yürütülen dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, ilçede okul, cami, hizmet salonları, toplu taşıma araçları, çocuk parkları ve kamu kurumlarının ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Virüsün bulaşması ve yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin alınmasına devam edildiğini belirten Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde salgın hale gelen ve ülkemizi de etkileyen kritik bir süreçten geçmekteyiz. Vatandaşlarımızın her konuda tedbirli ve dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz. Bizler belediye olarak kamuya ait, halkın toplu olarak kullandığı alanlar ve bireysel sık kullanılan mekanları ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz. Mesken ve özel yerleri ilaçlama yapmıyoruz. Vatandaşlarımız, 'Belediyeden geliyoruz ilaçlama yapacağız' şeklinde kendini tanıtanlara itibar etmesinler. Belediye olarak kişiye özel böyle bir uygulamamız yok."