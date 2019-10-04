Hadim Yerköprü Şelalesi'nde yol genişletme çalışmaları

Hadim ilçesindeki Yerköprü Şelalesi'nde yol genişletme çalışmaları sürüyor.



Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Hadim- Aladağ kara yolunda yol yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden kara yolunun şelale ve bölgedeki mahallelere ulaşımı kolaylaştıracağını ifade eden Hadimioğlu, şunları kaydetti:



"Hadim-Aladağ kara yolunun 7'nci kilometresinde yol genişletme çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor. Ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerimizin dikkatli olmasını, trafik kural, işaret ve levhalarına uymalarını tavsiye ediyorum."