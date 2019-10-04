Son Dakika Haberleri: Hadim Yerköprü Şelalesi'nde yol genişletme çalışmaları
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Hadim Yerköprü Şelalesi'nde yol genişletme çalışmaları

3 saat önce

Hadim ilçesindeki Yerköprü Şelalesi'nde yol genişletme çalışmaları sürüyor.

Hadim Yerköprü Şelalesi'nde yol genişletme çalışmaları, System.String[]

Hadim ilçesindeki Yerköprü Şelalesi'nde yol genişletme çalışmaları sürüyor.


Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Hadim- Aladağ kara yolunda yol yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden kara yolunun şelale ve bölgedeki mahallelere ulaşımı kolaylaştıracağını ifade eden Hadimioğlu, şunları kaydetti:


"Hadim-Aladağ kara yolunun 7'nci kilometresinde yol genişletme çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor. Ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerimizin dikkatli olmasını, trafik kural, işaret ve levhalarına uymalarını tavsiye ediyorum."

Ahmet Hadimioğlu, Aladağ, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:24 Kaynak: AA
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