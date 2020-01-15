Hadrianaupolis Antik Kenti kazıları 2023'te de davam edecek - Son Dakika
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Hadrianaupolis Antik Kenti kazıları 2023'te de davam edecek

6 saat önce

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde 2003'te başlatılan kazı çalışmaları bu yıl da uzman ekipler tarafından yürütülecek.

Hadrianaupolis Antik Kenti kazıları 2023'te de davam edecek, System.String[]

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde 2003'te başlatılan kazı çalışmaları bu yıl da uzman ekipler tarafından yürütülecek.

Ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla " Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan, Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen kentteki kazı çalışmaları, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ersin Çelikbaş önderliğinde 45 kişilik öğrenci ve uzman grubu tarafından yapılacak.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hadrianaupolis Antik Kenti'nin çok önemli bir turizm merkezi olacağını, elde edilen bulguların bunu desteklediğini belirtti.

Bir taraftan kazı diğer taraftan da turizme açma çalışmalarının yapıldığını aktaran Gürel, "Hadrianaupolis Antik Kenti çok büyük ve yaygın bir alana sahip. Bu nedenle bölüm bölüm kazı çalışmaları yapılıyor. Geçen yıl 30 kişilik bir grup Kilise C ve Nekropol alanlarında kazı yaptı. Bu kazılarda henüz çözemediğimiz bazı yapılar ve yeni mozaiklere rastladık. Nekropol alanında milattan sonra 4-5. yüzyıl buluntuları ortaya çıkarıldı. 1800 yıl öncesine ait adak levha ve 2. yüzyıla ait mezar bulundu." dedi.

Vali Gürel, kazıların devam etmesinin önemine değinerek, "Dönemler halinde yürütülen ve geçen yıl önemli bulgulara ulaşılan Hadrianaupolis'teki kazı çalışmalarına bu yılda devam edilecek. Geçen yıl ortaya çıkartılan mozaikler koruma altına alındı. Bu yıl da mozaiklerin olduğu alan daha çok açılacak. Kilise C ve Nekropol alanlarında ki kazılar da devam edecek. Hadrianaupolis Antik Kenti'nin başka alanları da tespit edildi. Bu alanlardan da önemli bulgular elde edilecektir." diye konuştu.

Bölgenin çok önemli bir merkez olduğunu anlatan Gürel, turizme açma çalışmalarının ardından dünyanın her bölgesinden insanların antik kente akın edeceğini sözlerine ekledi.

Hadrianaupolis Antik Kenti


Eskipazar ilçesinin yaklaşık 3 kilometre doğusunda bulunan ve Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanılmış Hadrianaupolis'teki arkeolojik yüzey araştırmalarında, 14 dağınık kamu ve diğer tür yapılar tespit edildi.

Bu kamu yapıları arasında iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları bulunuyor.

Kiliselerin tabanı mozaiklerle süslenirken İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates belgelenmişti. At, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvan tasvir edilen mozaiklerle ünlenen ve Zeugma'ya benzetilen antik kentte, 2003'te başlatılan kazı çalışmaları dönemler halinde sürdürülüyor.

Eskipazar, Karabük, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:44 Kaynak: AA
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