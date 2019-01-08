Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

1 saat önce

Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemal Meşe (64) idaresindeki 60 RD 317 plakalı hafif ticari araç, Boraboy köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze devrildi.

Kazada sürücü ile Rukiye (36), Hüseyin (38), Ebru (9) ve Emrullah Ciğer (6) yaralandı.

Ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rukiye Ciğer, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:26 Kaynak: AA

Boraboy, Amasya, Taşova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Sonrası 25 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Ege Üniversitesinin Değerli Arazisi Millet Bahçesi Olacak

Son Dakika! Çanakkale Boğazı'nda Bir Yük Gemisinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ekip Gönderildi Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 23:07:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]