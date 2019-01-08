Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

Amasya
'nın Taşova
ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cemal Meşe (64) idaresindeki 60 RD 317 plakalı hafif ticari araç, Boraboy
köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki menfeze devrildi.
Kazada sürücü ile Rukiye (36), Hüseyin (38), Ebru (9) ve Emrullah Ciğer (6) yaralandı.
Ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rukiye Ciğer, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.