Son Dakika Haberleri: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 1'i Eski AK Parti Milletvekili, 4 Kişi Yaralandı

Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 1'i Eski AK Parti Milletvekili, 4 Kişi Yaralandı

1 saat önce

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i eski AK Parti milletvekili, 4 kişi yaralandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri eski AK Parti Milletvekili olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 1'i Eski AK Parti Milletvekili, 4 Kişi Yaralandı, System.String[]
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i eski AK Parti milletvekili, 4 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri eski AK Parti Milletvekili olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Bahçelievler Mahallesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Fatih Şeker'in kullandığı 46 FM 347 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Akif Yılmaz'ın yönetimindeki 46 BG 001 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada aralarında AK Parti eski milletvekili Mehmet İlker Çitil ile birlikte otomobilde bulunan sürücü Mehmet Akif Yılmaz, Sefer Kılıç ve Ekrem Ergin yaralandı.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:56 Kaynak: İHA

Milletvekili, AK Parti, 3. Sayfa
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