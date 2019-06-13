Hafif ticari araç takla attı, genç sürücü öldü
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TRABZON'un Akçaabat ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü Rahman Köroğlu (19), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:35 Kaynak: DHA
TRABZON'un Akçaabat
ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü Rahman Köroğlu
(19), hayatını kaybetti.
Kaza, dün ilçeye bağlı Meşeli Mahallesi'nde meydana geldi. Rahman Köroğlu yönetimindeki 61 AAD 268 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kazada, sürücü Rahman Köroğlu, ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye
ekiplerince araçtan çıkarılan Köroğlu'nun cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Akçaabattrabzon
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