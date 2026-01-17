Hafik'te Buz ve Kar Hayatı Zora Soktu - Son Dakika
Hafik'te Buz ve Kar Hayatı Zora Soktu

17.01.2026 13:33
Sivas'ın Hafik ilçesinde yoğun kar ve dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor, ulaşımda aksamalar var.

Sivas'ın Hafik ilçesinde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yağışın etkili olduğu ilçede soğuk hava nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatılarında bir metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

İlçeden geçen Kızılırmak'ın yüzeyi tamamen buzla kaplanırken, donan ırmağın üzerinde yaklaşık 20 santimetrelik kar birikintisi oluştu.

Kar yağışı yaban hayvanlarını da olumsuz etkilerken, kırık bir ağaç dalı üzerinde duran kartal dikkati çekti.

Ulaşımın aksamaması için bölgede çalışma başlatan Karayolları ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolunu trafiğe açık tutmak amacıyla kar küreme ve yol temizleme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA

