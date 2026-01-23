Hafik'te Kar Yağışı Hayvanları Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hafik'te Kar Yağışı Hayvanları Vurdu

Hafik\'te Kar Yağışı Hayvanları Vurdu
23.01.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Hafik ilçesinde çadır çöktü; 3 küçükbaş öldü, 20'si yaralandı. Yardım talep edildi.

SİVAS'ın Hafik ilçesinde 200 küçükbaşın içinde bulunduğu çadır, yoğun kar yağışı sonucu çöktü. 3 hayvan öldü, 20'si yaralandı.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Hafik ilçesine bağlı Eski Sofular köyünde ikamet eden Halil İbrahim Yıldırım'a ait 200 küçükbaş hayvanın bulunduğu çadır, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Üzerinde biriken kar kütlesi nedeniyle çöken çadırın altında kalan 3 küçükbaş öldü, 20'si yaralandı. Diğer hayvanlar köylüler tarafından çadırdan çıkarıldı. Köy sakinleri, İlçe Özel İdare'den yardım istedi. Ekipler hasar tespit yapılması ve köy yolunu açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güncel, Hafik, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafik'te Kar Yağışı Hayvanları Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Otel odasında sır ölüm Cansız bedeni bulundu Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor
Güllü’nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama... Güllü'nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

14:14
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
13:16
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 14:24:35. #7.11#
SON DAKİKA: Hafik'te Kar Yağışı Hayvanları Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.