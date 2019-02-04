Son Dakika Haberleri: Hafik'te Seçim İrtibat Bürosu Açıldı

Hafik'te Seçim İrtibat Bürosu Açıldı

1 saat önce

AK Parti Hafik Seçim İrtibat Bürosu, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci'nin katılımıyla açıldı.

Hafik'te Seçim İrtibat Bürosu Açıldı, System.String[]
AK Parti Hafik Seçim İrtibat Bürosu, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci'nin katılımıyla açıldı.

Osmanbey Caddesi'ndeki seçim bürosu açılışına katılan Ekinci, Hafik Belediye Başkan adayı Mitat İlhan'a destek istedi.

Hafik Belediye Başkanı Mitat İlhan, AK Parti Hafik İlçe Başkanı Habib Görler ve AK Parti Sivas İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nazmi Gökçeler'in açılış konuşmalarının ardından söz alan Ekinci, İlhan'a başarılar diledi.

Hafik ilçesine birçok yatırımın yapıldığını ve yapılacağını söyleyen Ekinci, "En önemli projelerimizden birisi Hafik'in doğal gaz ile buluşturulmasıdır. Enerji Bakanlığımızın 2020 yatırım programında Hafik ilçemiz de var. Doğal gaz en geç 2021 yılında Hafik ilçemizde kullanılacaktır, biz şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz." dedi.

Projeler hakkında da bilgi veren Ekinci, Hafik Gölü'nü turizme kazandıracaklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:14 Kaynak: AA

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