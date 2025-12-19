Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor - Son Dakika
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor

Görüntü Türkiye\'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor
19.12.2025 13:29  Güncelleme: 13:37
Görüntü Türkiye\'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor
Suriye'de geçtiğimiz yıl Esad rejiminin yıkılmasının ardından "Heykel Tepesi" olarak bilinen noktaya iş makineleriyle çıkan halkın devirdiği Hafız Esad'ın ülkedeki en büyük heykeli hala devrik halde bulunuyor. 1 yıl geçmesine rağmen hala devrik halde bulunan heykel son yıllarda ülkeye hükmeden bir dönemin kapanışının ve Suriyelilerin özgürlük mücadelesindeki kararlılığının maddi bir kanıtı olarak varlığını sürdürüyor.

Suriye'de 1971'de darbe ile gelen eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad ve 2000 yılında ölümüyle onun yerine geçen oğlu Beşar Esad liderliğindeki 50 yılı aşan kanlı diktatörlük dönemi, muhaliflerin 8 Aralık 2024'te Şam'a girmesiyle son bulmuştu.

BİR KEZ DAHA GÖRÜNTÜLENDİ

Beşar Esad liderliğindeki Baas rejiminin çöküşü hem ülkede hem de dünyanın çeşitli yerlerinde günlerce kutlanmıştı. Esad'ın devrilmesinin üzerinden bir yıl geride kalırken Suriyelilerin geçtiğimiz yıl kutlamalar sırasında yıktığı Hafız Esad'ın heykeli bir kez daha görüntülendi.

HALKIN ZAFERİNİ SİMGELİYOR

Başkent Şam'ın yaklaşık 88 kilometre kuzeyinde, Humus ve Şam şehirleri arasında yer alan Deir Atiyah kasabasında bulunan ve bir dönem ülkenin en büyük Hafız Esad heykeli olan anıt, bugün yıkılmış haliyle halkın zaferini simgeliyor.

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor

DEVRİK BİR HALDE DURUYOR

Geçtiğimiz yıl yıkılan heykelin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen devrik bir halde duruyor. Parçalanmış haldeki heykel enkazı, son yıllarda ülkeye hükmeden bir dönemin kapanışının ve Suriyelilerin özgürlük mücadelesindeki kararlılığının maddi bir kanıtı olarak varlığını sürdürüyor.

3 BİN HEYKELİN EN BÜYÜĞÜ

Ülke genelinde bulunan yaklaşık 3 bin heykelden en büyüğü olan Hafız Esad'ın Deir Atiyah kasabasındaki heykeli stratejik Humus-Şam otoyoluna hakim yüksek bir tepeye inşa edilmişti. 1980'li yıllarda Şam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Mahmud Şahin tarafından mermerden yontulan dev heykelin finansmanını ise 40 yılı aşkın süre Devlet Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü yapan Muhammed Daabul üstlenmişti.

HALK TARAFINDAN DEVRİLMİŞTİ

8 Aralık 2024'te Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçması ve rejimin devrilmesiyle birlikte, Kalamun Dağları bölgesindeki Deir Atiyah halkı sabahın erken saatlerinde harekete geçmişti. "Heykel Tepesi" olarak bilinen noktaya iş makineleriyle çıkan halk, halkın öfkesini ve geçmişin izlerini silme iradesini gösteren tarihi bir anla heykeli yerle bir etmişti.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Hafız Esad, Türkiye, Suriye, Kültür, Yerel, Şam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuğrul alp Tuğrul alp:
    Irak da Saddam heykeli yıkan g....lar şimdi pişman sizin gbi g.....larda yarın pişman olucak... Suriye'de görev yaptım herkesin arabaisnin arkasında saadam Hüseyin resimleri var... kendi ulkesindeki ni diktatör diye yklanların baska ülkenin dikator diye adlandiridigna sahip çıkması ancak Ortadoğu'da olur .. çok değil iki yıl sonra zafer mi maglubiyet mi anlarsınız essek sürüleri 13 9 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    heykel nedir ya bu heykel olayı akıl alır değil fani dünyada 8 4 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Dikkat edin de Irak gibi olmayın 7 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor - Son Dakika
