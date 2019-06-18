Hafriyat Sektörü KOTO'da bir araya geldi

İlginin yoğun olduğu buluşmada, sektörün sahadaki isimleri görüş ve önerilerini paylaşarak, hem KOTO'nun çalışmalarına hem de sektörün geleceğine ışık tuttu

Kocaeli iş dünyasının öncü kuruluşu KOTO, komitelerin bünyesinde yer alan sektörlerle düzenlediği istişare toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Son 1 yılda 36 sektör toplantısı gerçekleştiren KOTO, bu kez 3. Meslek Komitesi'ne dahil olan hafriyat sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi, görüş, öneri ve taleplerini dinledi. 18 Haziran 2019 Salı günü gerçekleştirilen toplantıya, 3. Meslek Komitesi'nin hafriyatçıları, Meclis Üyesi Serkan Akyıldız, Komite Başkan Yardımcısı Mustafa Duysak ile birlikte ev sahipliği yaptı.

AKYILDIZ: İSTİŞARE VAZGEÇİLMEZİMİZ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Meclis Üyesi Serkan Akyıldız, KOTO'nun istişare ve ortak akıla üst düzey önem verdiğini vurgulayarak, "İstişare ve görüş alışverişi odamızın taviz vermediği çalışma disiplini. Üyelerimiz adına hayata geçirilen tüm projelerin temeli bu istişare toplantılarında atılıyor, hayata geçiriliyor. Kocaeli Ticaret Odası hepimizin odası. Tüm haklarımızı burada arayabiliriz. Hafriyat sektörünün dertlerini sıkıntılarını, döküm sahaları, taş ocaklarının şehre uzaklığı, Kocaeli'deki hafriyat işlerinin il dışından yabancılara yaptırılması vb aksaklıkların farkındayız. Sektör temsilcilerimiz ile hemfikir olduğumuz konuların çözümü için idari pozisyondaki yöneticilerimiz ivedilikle gerekli girişimcilerde bulunulacaktır. Organizasyonumuza katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

DUYSAK: KOTO BİZLER İÇİN ŞANS

Komite Başkan Yardımcısı Mustafa Duysak da sektör üyelerine birlik- beraberlik dolayısıyla teşekkür ederek, "Kocaeli Ticaret Odamız sektörümüzün yarınları için sizlerin görüşlerini çok önemsiyor. Ve bizler de aynı sektörden temsilciler olarak sorunlarınızın- sorunlarımızın farkındayız. Kocaeli Ticaret Odamız kentimizin en büyük kurumsal ailesi. Bizler için bir şans, bir fırsat. Sizlerin de katkılarıyla, destekleriyle, el ve görüş birliğiyle sektörümüzü daha güçlü yarınlara taşıyacağız" dedi.

SEKTÖR ADINA ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ

Akabinde gündem maddelerine ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla görüş alışverişine geçildi. Toplantının gündeminde; Hafriyatçıların buluşması, kaynaşması, yeni üyelerin mevcut hafriyatçılar ile tanışması, ekonomik dalgalanmanın yaşandığı şu günlerde sektörde sağlanması gereken birlik-beraberlik, sektörün sorunları, üyelerin çözüm önerileri, birlikte hareket etme yöntemleri yer aldı. Sektör temsilcileri de görüş ve önerilerini paylaşarak, Oda'nın çalışmalarına ışık tuttu. Sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri toparlanarak, ilgili mercilere ulaştırılmak üzere rapor hazırlandı.