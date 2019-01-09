Hafta İçinde Mutlu Olmanın Yolları İçin Tatlı Öneriler ??

Birçoğumuz hafta sonlarını kendimize zaman ayırabildiğimiz, arkadaşlarımızla ve ailemizle görüşebildiğimiz, uzun süredir izlemek istediğimiz filmleri izleyebildiğimiz ve konserlere gidip sosyalleşebildiğimiz altın değerinde zaman dilimleri olarak görüyoruz. Ne var ki biz hafta sonunun gelmesini dört gözle beklerken, hafta içi kaybettiğimiz saatlerin ne kadar değerli olduğunun farkında değiliz, bu yüzden hafta içleride mutlu olmanın yollarını arayanlara yapabileceklerinizi sıraladık.

"Nasıl olsa hiçbir şey yapmaya zamanım yok" diyerek değerlendirmediğimiz hafta içlerini daha keyifli geçirmemiz mümkün. Özellikle son zamanlarda üzerine oldukça fazla konuşulan "günde 3 saat yaşama" halini, kendimizi çok daha iyi hissetmemizi sağlayacak keyifli zamanlara dönüştürebiliriz.

İşte hafta içlerini daha çok sevmenizi, daha iyi değerlendirmenizi sağlayacak olan mutlu olmanın yolları…

Hafta içlerini kendimiz için çok daha keyifli zaman dilimlerine dönüştürmek mümkün.

Özel bir yemek menüsü hazırlayın

Hepimiz yoğun ve stresli geçen bir iş gününün ardından keyifli bir akşam yemeğini hak ediyoruz. Ancak çoğu zaman yemek hazırlamaya yeterli özeni göstermiyoruz, yemeyi adeta bir rutin haline getirdiğimiz yemekleri yiyoruz ve bu aşamayı "oldu bitti"ye getiriyoruz. Ancak farklı lezzetlerle hazırlanmış bir yemeği, özenle hazırlanmış bir masada yemenin ne kadar keyifli olduğunu unutuyoruz. Kendinize en azından haftanın bir günü uygulayacağınız farklı ve daha önce denemediğiniz lezzette bir yemek menüsü hazırlayın ve en yakın arkadaşlarınızı bu yemeğin tadını sizinle birlikte çıkarmaları için davet edin. "Güzel bir yemek" ve "en yakın arkadaş" ikilisi her zaman güzel sonuçlar doğurur.

Kısa bir yürüyüşe çıkın

Eve olabildiğince hızlı ulaşıp, en rahat kıyafetlerimizi giyip, günün yorgunluğunu üzerimizden atmak ne kadar cazip gelse de her gün kısa bir yürüyüş yapmak evde oturup televizyon seyretmekten çok daha arındırıcı ve dinlendirici. Kulaklığınızı takın, en sevdiğiniz playlist'i açın ve ister eve dönüş yolunda, isterseniz de evinize girdikten sonra spor kıyafetlerinizi giyip 15 dakikalık hızlı bir yürüyüş yapın. Bu, birçok anlamda bedeninizde ve zihninizde meditasyon etkisi yaratacak.

Yapmayı en çok sevdiğiniz şeye zaman ayırın

Hafta içleri yapmaktan keyif aldığınız aktivitelere en azından 1 saat ayırmak modunuzu yükseltirken, kendinize olan saygınızı artıracak.

Kitap okumak, resim çizmek, yeni bir yemek tarifi denemek, en sevdiğiniz oyunu oynamak, bulmaca çözmek, origami yapmak, yazı yazmak, zıplamak, stand up izlemek, temizlik yapmak ya da müzik dinlemek…

Hepimizin yapmaktan keyif aldığı bazı şeyler var. Ancak hafta içleri bunları yapmaya zaman ayırmak aklımıza gelmiyor, o an yapılması en kolay şey neyse ona yönleniyoruz ve saatler akıp gidiyor. Hafta içleri yapmaktan keyif aldığınız aktivitelere en azından 1 saat ayırmak modunuzu yükseltirken, kendinize olan saygınızı artıracak. Bu yüzden içinizdeki sesi dinlemekten vazgeçmeyin!

Bir türlü görüşemediğiniz arkadaşınızı evinize davet edin

İş hayatının yoğun akışına kendimizi kaptırdığımız zamanlarda en çok özlem duyduğumuz şeylerden biri de arkadaşlarımızla sohbetli ve kahkahalı zamanlar geçirmek. Ancak arkadaşlarınıza zaman ayırmak sandığınız kadar zor değil. Genelde hafta sonlarına ertelediğiniz arkadaş buluşmalarını, hafta içleri bir ev kuşuysanız evinizde gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşınızı evinize davet edin, lezzetli atıştırmalıklar hazırlayın ve uzun zamandır birbirinizle paylaşmak istediğiniz konulara dalıp, zamanı unutun ve geçirdiğiniz saatlerin tadını çıkarın.

Mutlu olmanın yolları, pijama partileri düzenlemekte..

Yukarıdaki seçenek sizi heyecanlandırdıysa, işi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. "Hafta içi ne partisi?" dediğinizi duyar gibiyiz… Kaç yaşında olursak olalım en yakın arkadaşlarımızla evde geçirdiğimiz eğlenceli ve "çocuksu" zamanlar her zaman kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Pijama partileri, yorucu hafta sonu partilerinin aksine dinlendirici bir aktivite alternatifi.

Arkadaşlarınızı eve çağırın, lezzetli smoothie'ler hazırlayın, herkesin merak ettiği bir film açın ve bolca komik anlar yaşayacağınız oyunlar oynayın. Arkadaşlarla "ev oturması", hafta içlerini hafta sonları gibi yaşamanın en eğlenceli ve rahatlatıcı yollarından biri.

Uzun zamandır gözünüze çarpan ve sizi rahatsız eden detaylara el atın

Yaşam alanımızda köklü değişimler yapmak her zaman gözümüzde büyüyor. Hafta içleri yorgun olduğumuzdan, hafta sonları da sosyalleşmeye zaman ayırmaktan, bir türlü bizi rahatsız eden şeyleri değiştirmek için adım atmıyoruz. Büyük temizliklerden bahsetmiyoruz; örneğin kütüphanenizdeki kitapları ya da çalışma masanızı organize edebilir, mutfak rafınızı düzenleyebilir ya da uzun süredir uygulamak istediğiniz bir "kendin yap" uygulamasıyla küçük dekoratif dokunuşlar yapabilirsiniz.

Ufak değişiklikler yapmanın, kafanızı sandığınızdan çok daha fazla rahatlatacağını gördüğünüz zaman, bunu bir alışkanlık haline getirmek isteyeceksiniz.

Film gecesi düzenleyin

Filmleri izledikten sonra da, filmler hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı paylaştığınız bir tartışma ortamı yaratın ve filmleri puanlayın.

Yoğun ve stresli geçen bir günün ardından kafamızı en çok rahatlatacak olan şeylerden biri de film izlemek. Hikayelerine ve kurgularına kaptıracağınız birkaç film seçin ve arkadaşlarınızı davet ederek bu filmlerin tadını birlikte çıkarın. Filmleri izledikten sonra da arkadaşlarınızla filmler hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı paylaştığınız bir tartışma ortamı yaratın ve filmleri puanlayın. Sohbet etmenin ve günlük işleriniz dışında başka şeyler hakkında kafa yormak zihninizi boşaltırken, bir yandan arkadaşlarınızla zaman geçirmiş olmanın verdiği güzel enerjiyle, gecenin sonunda yatağınıza mutlu bir şekilde gireceksiniz.

Yatmadan önce meditasyon yapın

Gelelim sakinleşmek, dinlenmek ve huzur bulmak için başvurabileceğiniz en etkin yönteme. Bazen zihnimizdeki karmaşık düşünceler kolayca uykuya dalmamıza engel olabiliyor. Dolayısıyla bu noktada zihninizi yaşadığı kaostan arındırmak için meditasyona başvurabilirsiniz. Ancak yatmadan önce yaptığınız meditasyonu yatak odanızda ya da yatağınızda uygulamanız pek doğru olmayabilir. Bu, zamanla her yaptığınız meditasyonun size uykuyu çağrıştırmasına yol açar. Kendinize evinizin rahat olan bir köşesinde meditasyon yapmak için alan açın ve ister mantralardan yardım alarak, ister sessizliğin içinde kaybolarak meditasyonun tadını çıkarın.

Hafta İçini Daha Sevimli Yapmak İçin Mutlu Olmanın YollarıŞimdi tüm bunları yaparak hafta içi kaybettiğiniz zamanları geri kazanma, mutlu olmanın yollarını bulma ve keyifli vakit geçirme zamanı!