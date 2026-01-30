Hafta Sonu Yağışlı Hava! - Son Dakika
Hafta Sonu Yağışlı Hava!

30.01.2026 15:04
Yurtta beklenen yağışlar, özellikle batı ve güneyde etkili olacak, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, Balkanlar ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin önümüzdeki üç gün boyunca etkili olacağını bildirdi.

Özellikle batı ve güney bölgelerde kuvvetli yağışların görüleceğini belirten Çelik, "Kıyı Ege, Akdeniz bölge genelinde bir de Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde de kuvvetli yağışları hafta sonunda göreceğiz." dedi.

Yurdun tamamında yağışların devam edeceğini dile getiren Çelik, yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı, İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur şeklinde olacağını söyledi.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğine dikkati çeken Çelik, "Hafta sonunda da bu şekilde seyredecek. Ancak Marmara'dan başlayarak, pazar gününden itibaren kuvvetli poyrazla birlikte sıcaklıklar biraz azalacak ama mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara ve İstanbul'da hafta sonu aralıklarla yağmur beklendiğini anlatan Çelik, başkentte hava sıcaklıklarının 10 ila 12 derece aralığında seyredeceğini bildirdi.

Cengiz Çelik, İstanbul'da ise sıcaklıkların yarın en yüksek 10 derece beklenirken, pazar günü kuvvetli poyrazla birlikte 8 dereceye kadar düşeceğini kaydetti.

Çelik, İzmir'de ise hafta sonu kuvvetli gök gürültülü yağışın devam edeceğini, yağışla birlikte zaman zaman yerel dolu ve kıyı kesimlere yakın yerlerde hortum riskinin görülebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Çevre, Son Dakika

