Son Dakika Haberleri: Haftanın öne çıkan No Comment videoları: Paris'te kadına şiddet protesto edildi...
Son Dakika Dünya Haber

Haftanın öne çıkan No Comment videoları: Paris'te kadına şiddet protesto edildi...

1 saat önce

Haftanın öne çıkan No Comment videoları: Paris'te kadına şiddet protesto edildi, Belçika, Alman işgalinden kurtuluşunun 75'inci yılını kutladı, Brexit ve Başbakan Boris Johnson'a Londra'da büyük protesto.

">

Haftanın öne çıkan No Comment videoları: Paris'te kadına şiddet protesto edildi, Belçika, Alman işgalinden kurtuluşunun 75'inci yılını kutladı, Brexit ve Başbakan Boris Johnson'a Londra'da büyük protesto

Boris Johnson, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan gözaltına alındı
73 yaşında anne olan kadın, kocasından gelen haberle sarsıldı Filipinler'de bir kadın, 6 günlük bebeği el çantasında ABD'ye kaçırmak isterken yakalandı Kocasını boğarak öldürdükten sonra kafasını ve cinsel organını kesen kadın tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:32:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haftanın öne çıkan No Comment videoları: Paris'te kadına şiddet protesto edildi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]