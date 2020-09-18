Haham Nahman'ın anıt mezarını ziyaret etmek isteyen Yahudiler Ukrayna sınırında kaldı - Son Dakika

İbrani takvimine göre bugün kutlanan yılbaşı (Roş Aşana Bayramı) kutlamaları için Ukrayna'ya girmek isteyen yüzlerce Hasidik Yahudi, Belarus ile Ukrayna sınırında bekleyişini sürdürüyor.

Ukrayna ile Belarus sınırında hareketlilik devam ediyor. İbrani takvimine göre bugün kutlanan yılbaşı (Roş Aşana Bayramı) kutlamaları için Ukrayna'ya girmek isteyen yüzlerce Hasidik Yahudi, Belarus sınırında Ukrayna güvenlik güçlerince durduruldu. Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle girişine yasak konulan grubun içinde çocuklar da bulunuyor. Belarus ile Ukrayna sınırında bekleyen hacılar, ülkeye girmek için ısrar ederken Ukraynalı güvenlik güçleri, Yahudi hacıların girişine izin vermiyor.