Çin'in Yerli Markaları Uluslararası Tüketici Fuarında Işık Saçıyor - Son Dakika
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Çin'in Yerli Markaları Uluslararası Tüketici Fuarında Işık Saçıyor

29.07.2022 17:02
Çin'in Yerli Markaları Uluslararası Tüketici Fuarında Işık Saçıyor

HAİKOU, 29 Temmuz (Xinhua) -- 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'ndaki (CICPE) Aroma Naturals standına akın eden ziyaretçiler, yerel markaların muazzam popülaritesine bir bakış sunan kokulu mumların eşsiz kokusunun tadını çıkardı.

HAİKOU, 29 Temmuz (Xinhua) -- 2. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'ndaki (CICPE) Aroma Naturals standına akın eden ziyaretçiler, yerel markaların muazzam popülaritesine bir bakış sunan kokulu mumların eşsiz kokusunun tadını çıkardı.

Merkezi Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletindeki yerli marka Aroma Naturals'ın ana şirketi Dalian Talent Gift Limited Şirketi'nin yöneticisi Cindy Zhang, "Fuarda yerli tüketiciye hitap eden çeşitli koku ürünleri sunduk. Daha önce ağırlıklı olarak yurtdışı pazarı odaklıydık. Ancak 2020'den bu yana Çin ürün gruplarını geliştiriyor ve üretiyoruz" dedi.

Cindy, "Bu fuarla iç pazara girmeyi umuyoruz" diye ekledi.

Marka, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen ve iç pazar için özel olarak üretilmiş 11 çeşit ürünün sergilendiği fuara ikinci kez katıldı.

"Bu yıl, kokulu bir mum ve bir aroma yayıcı içeren şeftali aromalı bir hediye kutusunu piyasaya sürdük" diyen Cindy "Ayrıca antik Çin klasik şiirlerini de hediye kutusunun adına dahil ettik" dedi.

25 Temmuz'da başlayan altı günlük fuara, 61 ülke ve bölgeden 1.107 yurtdışı firma ve 1.643 markanın yanı sıra 1.200'den fazla yerli marka katılıyor.

Geçen yıl 80.000 metrekareden 100.000 metrekareye genişletilen toplam sergi alanının yüzde 80'ini uluslararası alan oluşturuyor.

Aroma Naturals, bu yılki fuara katılan birçok yerli markadan sadece biri. Aroma Naturals standının yakınındaki elektrikli sörf tahtaları da büyük bir kalabalığın ilgisini çekti.

Ülkenin güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin bir metropolü olan Shenzhen'de bulunan şirketin bir çalışanı, "En yeni sörf tahtası modeli saatte maksimum 40 kilometre hıza sahip, maksimum 100 kilogram ağırlık taşıyor ve iki saat çalışabiliyor" dedi.

Son yıllarda genç nesil, geleneksel Çin kültürünün unsurlarıyla birleşen Çin'in yerel moda trendlerini sunan "şık-Çin" ürünlerini benimsedi.

Tüketici endüstrisine odaklanan Beijing merkezli bir teknoloji şirketi olan Zhi-tech Grup standında da birçok kişi, geleneksel Çin unsurlarını taşıyan bardak ve çömleklere hayran kaldı. Robotik zemin temizleyicileri ve akıllı mutfak aletleri gibi yüksek teknoloji ürünleri de katılımcıların büyük bölümünün ilgisini çekti.

Zhi-Tech Grup Başkan Yardımcısı Ruby Sun, "Standımız 960 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve 30'dan fazla marka sergileniyor. CICPE'nin daha fazla Çin markasının küresel pazara girmesine ve marka imajını geliştirmesine yardımcı olabileceğini umuyoruz" dedi.

E-ticaret platformu Douyin'de yerli ürünlerin sayısı 2022'nin Mart ayında geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 508 arttı ve platformda en çok satan ürünlerin yüzde 93'ü yurt içinde üretildi.

JD Tüketim ve Endüstriyel Gelişim Araştırma Enstitüsü Müdürü Liu Hui, geniş Çin pazarının yerel markalara yenilik yapmak ve sadık tüketiciler kazanmak için muazzam fırsatlar sunduğunu söyledi.

Liu, "Yerli işletmeler, marka imajlarını güçlendirmek ve daha fazla yeni ürün geliştirmek için iç pazarın hızlı bir şekilde yükseltilmesi fırsatlarını değerlendirmeli" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Yerli Markaları Uluslararası Tüketici Fuarında Işık Saçıyor - Son Dakika

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