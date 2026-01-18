Hainan Serbest Ticaret Limanı\'nda Önemli Başarılar

HAİKOU, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da özel gümrük faaliyetlerinin başlamasından itibaren geçen bir ay içinde Hainan Serbest Ticaret Limanı, ticaret ve lojistik alanında önemli başarılara imza attı.

Hainan Serbest Ticaret Limanı'ndaki gümrük faaliyetleri 18 Aralık'ta başlatıldı. Bu adımla birlikte, yurtdışından gelen malların ülkeye daha serbest şekilde girişine izin verilirken, sıfır gümrük vergisi uygulamasının kapsamı genişletildi ve iş dünyası için daha elverişli düzenlemeler hayata geçirildi.

Özel gümrük politikasının uygulandığı limanda, Hainan ile yurtdışı gümrük kapıları arasındaki ticaretin daha serbest yapılmasını sağlayan "birinci hat" ile Hainan ile anakara arasında taşınan mallara standart gümrük kontrollerinin uygulandığı "ikinci hat" düzenlemesi bulunuyor.

Haikou Gümrük İdaresi'ne göre, 18 Aralık 2025 ile 17 Ocak 2026 tarihleri arasında "birinci hat" üzerinden ithal edilen sıfır gümrük vergili malların değeri 750 milyon yuan (yaklaşık 107 milyon ABD doları) olurken, "ikinci hat" üzerinden yurt içinde satılan işlenmiş ve katma değerli malların toplam değeri yaklaşık 85,9 milyon yuan olarak kaydedildi.