Haiti'de Başbakan Fils Aime'ye Görevden Alma Baskısı

23.01.2026 08:36
Haiti Geçiş Dönemi Başkanlık Konseyi, Başbakan Fils Aime'nin görevden alınmasını talep etti.

ABD'nin hükümet yapısında değişiklik yapılmaması yönündeki uyarılarına rağmen Haiti Geçiş Dönemi Başkanlık Konseyi'nin (CPT) oy hakkına sahip 7 üyesinden 5'i, Başbakan Alix Didier Fils Aime'nin görevden alınmasını talep eden kararı imzaladı.

Haiti basınındaki habere göre, Haiti Geçiş Dönemi Başkanlık Konseyi'nin 5 üyesinin, Başbakan'ın görevden alınması için CPT Başkanı Laurent Saint-Cyr'e baskı yaptığı iddia edildi.

Başbakan Fils Aime'nin görevden alınmasına ilişkin kararı imzalayan 5 üyenin, söz konusu kararın resmi gazetede yayımlanması için harekete geçtiği öne sürüldü.

ABD'den hükümet yapısında değişiklik yapılmaması uyarısı

ABD, dün, Haiti'de geçiş sürecini yöneten Geçiş Konseyi'ni, ülkenin hükümet yapısında değişiklik yapılmaması konusunda uyarmıştı.

ABD'nin Haiti Büyükelçiliğinin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Haiti'de güvenlik ve istikrarın sağlanması hedefinin sürdüğü vurgulanmıştı.

Paylaşımda, Haiti'de hükümet yapısında değişiklik yapılmaması uyarısında bulunularak, "ABD, seçilmemiş Geçiş Konseyi tarafından hükümetin yapısını değiştirmeye yönelik her türlü çabayı, bu hedefi baltalamaya yönelik bir girişim olarak kabul edecek ve bu nedenle geçersiz ve hükümsüz sayacaktır." denilmişti.

Haiti'de çete savaşları

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor. Ülkede, çete şiddeti nedeniyle 1,4 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Nisan-Haziran 2025' döneminde Haiti genelinde en az 1520 kişi öldürüldü, 600'den fazla kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu cinayet ve yaralanmaların yüzde 60'ından fazlası, güvenlik güçlerinin çetelere yönelik operasyonları sırasında meydana geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Mayıs 2025'te şiddet olayları ve ekonomik krizin yaşandığı Haiti'deki "Viv Ansanm" ve "Gran Grif" çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

Kaynak: AA

