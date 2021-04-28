Hakan Altun, Bodrum'da 2 ay dinlenecek

Tedbir amaçlı bir süredir yoğun bakımda yatan sanatçının sağlık durumu hakkında Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, bir açıklama yaptı:

"Sanatçının sağlık durumu gayet iyi. Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı." Yapımcı Polat Yağcı da dün Amerikan Hastanesi'nde Hakan Altun'u ziyaret etti.

Yağcı, sanatçının tedavisinin bir gün daha devam edeceğini ve check up yapıldıktan sonra taburcu olacağını söyledi: "Hakan, Bodrum'a gidip 2 ay dinlenecek. Bu sürede çalışmayacak. 'Şarkılar Bizi Söyler'in son 4 bölümünü konuk sanatçılarla çekeceğiz."

Hakan Altun, 2007 yılında ameliyat olmuş beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümör alınmıştı. Ameliyatını yapan doktor "Beyin zarında gelişen bir tümör. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor" açıklamasında bulunmuştu.