Hakan Atilla "Amerika Atilla'ya Karşı" isimli kitabı için imza günü düzenledi - Son Dakika
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Hakan Atilla "Amerika Atilla'ya Karşı" isimli kitabı için imza günü düzenledi

26.03.2022 17:07
Hakan Atilla "Amerika Atilla'ya Karşı" isimli kitabı için imza günü düzenledi

ABD'de yaklaşık 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, dava sürecini ve hapishane anılarını anlattığı "Amerika Atilla'ya karşı" isimli kitabı için imza günü düzenledi.

ABD'de yaklaşık 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, dava sürecini ve hapishane anılarını anlattığı "Amerika Atilla'ya karşı" isimli kitabı için imza günü düzenledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, söz konusu dava sürecini anlattığı "Amerika Atilla'ya karşı" isimli kitabını imzalamak için okurlarıyla buluştu. Üsküdar'daki alışveriş merkezinde gerçekleşen etkinlikte, aldıkları kitapları imzalatan okurlar Atilla'yla hatıra fotoğrafı çekildi.

"ORADAKİ HAPİSHANELERDE YAŞANAN HAYAT HAKKINDA BİLGİ VERMEK İSTEDİM"

Hakan Atilla, "Kitap aslında benim orada tutuklu kaldığım günlerin özeti niteliğinde yani edebi bir tarafı yok ama ben mümkün olduğunda okuyucuların anlayabileceği sadelikte kaleme almak istedim. Biraz oradaki adalet sistemi, oradaki hapishanelerde yaşanan hayat hakkında bilgi vermek istedim. Tabi ben kendim benim için yapılan uygulamaların haksız, hukuksuz ve adaletsiz olduğunu düşünüyorum ama başka perspektiflerde insanlar değerlendirsin istedim. O yüzden yazdım." dedi.Hakan Atilla şöyle devam etti:  "Büyük kısmını zaten maalesef oradayken zaman geçirmek için yazmıştım. Buraya geldiğimde bazı bilgiler eskimişti. Onları güncelledim. Yeniledim ve düzelttim. Biraz da üzerinden geçtim. Belli konular detay olduğu için çıkardım, sadeleştirdim. Öyle yayınlandı. Aslında bu kitap başka bir ülkede başka bir kültürde başka bir coğrafyada insanın hiç ummadığı, hayalinde göremeyeceği bir şey başına geldiğinde ne tarz reaksiyon verdiğini belki kısaca özetleyen bir kitap. Beğeneceklerini umuyorum."


Hakan Atilla Amerika Atilla'ya Karşı isimli kitabı için imza günü düzenledi
Hakan Atilla Amerika Atilla'ya Karşı isimli kitabı için imza günü düzenledi
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hakan Atilla 'Amerika Atilla'ya Karşı' isimli kitabı için imza günü düzenledi - Son Dakika


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