Hakan Çalhanoğlu: Zlatan Ibrahimovic, İbrahim Tatlıses'i çok seviyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu: Zlatan Ibrahimovic, İbrahim Tatlıses'i çok seviyor - Son Dakika Spor

Hakan Çalhanoğlu: Zlatan Ibrahimovic, İbrahim Tatlıses'i çok seviyor

11 dakika önce

Milan forması giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, "Ibrahimovic Türk müzikleri dinliyor. Eskilerden, Türk şarkıları dinliyor. İbrahim Tatlıses'i çok seviyor. Çok enteresan bir şey" açıklamasında bulundu.

Hakan Çalhanoğlu: Zlatan Ibrahimovic, İbrahim Tatlıses'i çok seviyor, System.String[]

Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ibrahimovic ile ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Onunla çok iyi anlaşıyoruz. Belki görmüşsünüzdür. Türkleri çok sevdiğini söylemiştim. Saha içinde ve dışında çok iyi anlaşıyoruz. Tecrübeli bir oyuncu. Buraya geldiğinden bu yana kaybetmedik. Katkısı çok büyük. İnşallah kaybetmemeye devam ederiz." dedi.

"ZLATAN TÜRKÇE KELİMELER KULLANIYOR"

Milli oyuncu,"Zlatan ile dışarıda da bir dostluğum var' desem kimse inanmayacak. Bazen kahve içiyoruz. Türkçe kelimeler de kullanıyor. Türk müzikleri dinliyor. Nasılsın, napıyosun diyor. Eskilerden, Türk şarkıları dinliyor. İbrahim Tatlıses'i çok seviyor. Çok enteresan bir şey" diye konuştu.

Ünlü futbolcu Kevin Prince Boateng de yıllar önce İbrahim Tatlıses'in "Bitanem" şarkısını dinlediği görüntüleri Instagram hesabından paylaşmıştı.

İbrahim Tatlıses, Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic, Milan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:26 
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