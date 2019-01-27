Hakan'dan Sitem Var; 'Artık Yapmalıyım...'

Serie A
ekiplerinden Milan
'da oynayan Hakan Çalhanoğlu
, bu sezon gol atma konusunda şanssızlık yaşadığını vurguladı.b
Henüz Serie A'da gol atamayan Hakan Çalhanoğlu, "Sezonun ilk Serie A golümü atmak istiyorum. Çok deniyorum ama yeterince şanslı değilim" dedi.
Çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "Pes etmemeliyim. Çalışmaya devam etmek zorundayım. Denemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Milan'da bu sezon 19 Seri A maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, 3 asist yaptı. Avrupa
Ligi'nde ise 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.