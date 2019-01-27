Son Dakika Haberleri: Hakan'dan Sitem Var; 'Artık Yapmalıyım...'

Hakan'dan Sitem Var; 'Artık Yapmalıyım...'

22 dakika önce

Serie A ekiplerinden Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gol atma konusunda şanssızlık yaşadığını vurguladı.

Hakan'dan Sitem Var; 'Artık Yapmalıyım...', System.String[]
Serie A ekiplerinden Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gol atma konusunda şanssızlık yaşadığını vurguladı.b

Henüz Serie A'da gol atamayan Hakan Çalhanoğlu, "Sezonun ilk Serie A golümü atmak istiyorum. Çok deniyorum ama yeterince şanslı değilim" dedi.

Çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Hakan Çalhanoğlu, "Pes etmemeliyim. Çalışmaya devam etmek zorundayım. Denemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Milan'da bu sezon 19 Seri A maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, 3 asist yaptı. Avrupa Ligi'nde ise 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:33 

Milan, Hakan Çalhanoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkan Kolçak Köstengil, Eşi Cansu Tosuna Süpriz Doğum Günü Partisi Düzenledi Son Dakika! Bakan Dönmez: Valiliklere Talimat Gönderip Okul ve Mesai Saatleri ile İlgili Düzenleme İstedik

Polisin Siyah Çorap Giymesi Zorunlu Oldu CHP'de İzmir Adayı Olarak Tunç Soyer'in İsmi MYK'ya Sunuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 11:55:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakan'dan Sitem Var; 'Artık Yapmalıyım...'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]