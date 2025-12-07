Hakan Fidan Doha'da Norveçli Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 23. Doha Forumu kapsamında bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Norveçli mevkidaşı Eide ile görüştü.
Görüşmede, Gazze'deki durum, Ukrayna'ya yönelik gelişmeler ve Sudan'daki iç savaş ele alındı.
