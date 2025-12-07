Hakan Fidan Doha Forumu'nda Görüşmeler Yaptı - Son Dakika
Hakan Fidan Doha Forumu'nda Görüşmeler Yaptı

07.12.2025 17:01
Dışişleri Bakanı Fidan, 23. Doha Forumu'nda Suriye, Irak, Lübnan ve Norveç ile görüştü.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Irak Başbakan Yardımcısı ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu çerçevesinde bir dizi görüşme yaptı.

Fidan, forum kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

Bakan Fidan'ın, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile yaptığı görüşmede, bölgesel güvenlik meselelerinin yanı sıra Türkiye-Irak ekonomik ilişkileri ve enerji alanındaki işbirliği konuları ele alındı.

