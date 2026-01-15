Hakan Fidan'ın BAE Devlet Başkanı ile Görüşmesi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi.

