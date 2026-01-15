(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de kabul edildi" ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Hakan Fidan'ın BAE Devlet Başkanı ile Görüşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?