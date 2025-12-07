Hakan Fidan, Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması'nın Birinci Toplantısı'na Katılacak

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban başkanlıklarında yapılacak Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) Yedinci Toplantısı öncesinde düzenlenecek Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması'nın Birinci Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın (8 Aralık 2025) İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban başkanlıklarında yapılacak Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Yedinci Toplantısı öncesinde düzenlenecek Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması'nın Birinci Toplantısı'na katılarak, çeşitli temaslarda bulunacak.

Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Teşkilatları Başkanları ve Savunma Sanayii'nden sorumlu yetkililerinin katılımıyla, askeri, güvenlik, savunma sanayii ve terörle mücadele alanlarında ikili işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunması hedefiyle oluşturulan Ortak İstişare Mekanizması'nın yılda en az bir kez Türkiye ve Macaristan'da dönüşümlü olarak toplanması planlanıyor.

Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması'nın Birinci Toplantısı'na, Dışişleri Bakanı Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii'nden sorumlu yetkililer katılacak.

Bakan Fidan'ın ayrıca, YDSK Yedinci Toplantısı'na da katılması ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yla bir görüşme

gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Ekonomik ilişkilerin ilerletilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması için ortak gayretlere hız kazandırılacak

Bakanlık kaynaklarına göre, Bakan Fidan'ın, katılacağı toplantı ve görüşmelerde; Türkiye ile Macaristan arasındaki kapsamlı işbirliğini geliştirilmiş stratejik ortaklık temelinde her alanda daha da güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etmesi, bu amaçla kurulan Ortak İstişare Mekanizması'nın ikili ilişkilerin kurumsal zeminini güçlendiren ve işbirliğini ileri bir seviyeye taşıyan önemli bir adımı teşkil ettiğini vurgulaması bekleniyor.

Hakan Fidan görüşmelerde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ilerletilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması için ortak gayretlere hız kazandırılması ihtiyacına işaret edecek, enerji alanındaki stratejik işbirliğinden duyulan memnuniyeti vurgulayacak, işbirliğinin ortak projelerle geliştirilmesine yönelik imkanları değerlendirerek, savunma sanayii alanındaki yakın işbirliğinin yeni projelerle daha ileriye taşınmasına yönelik ortak iradeyi teyit edecek.

Türkiye-Macaristan işbirliğinin Orta Asya ve Afrika gibi coğrafyalarda güçlenerek sürdürüleceği mesajı

Macaristan'ın güvenlik işbirliğinde önemli bir ortak olduğunu vurgulaması ve iki ülke arasında terörle mücadele alanındaki işbirliğinin müşterek menfaatler temelinde devam edeceğinin altını çizmesi de beklenen Fidan, Avrupa güvenlik mimarisine yönelik girişimlerin başarısının, AB'nin Türkiye gibi AB üyesi olmayan NATO Müttefikleriyle işbirliği tesis etmesine bağlı olduğuna işaret etmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın, Macaristan'ın Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik sergilediği yapıcı tutum ve desteğin memnuniyetle karşılandığını belirtmesi, Türkiye-Macaristan işbirliğinin Orta Asya ve Afrika gibi coğrafyalarda güçlenerek sürdürüleceğini ifade etmesi, bu kapsamda, Macaristan'la Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki işbirliğinin ikili ilişkilere ilave bir zenginlik ve katma değer sağladığına dikkat çekmesi bekleniyor.

Fidan temaslarında ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze, Suriye, Balkanlar, Güney Kafkasya ve Afrika başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerde görüş alışverişinde bulunacak.