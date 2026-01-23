Hakan Fidan ve Elisa Spiropali Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ile bir araya geldi.