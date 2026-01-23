(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ile bir araya geldi.
Son Dakika › Güncel › Hakan Fidan ve Elisa Spiropali Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?