Hakan Fidan ve Ervin İbrahimovic İstanbul\'da Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile İstanbul'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İbrahimovic ile görüştü.