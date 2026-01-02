Hakan Kutlu: Sakaryaspor\'u Yükselteceğiz

Sakaryaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Sakaryaspor'u yakışan yerlere getireceğimize inanıyoruz" dedi.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleşen idman öncesi takımın yeni Teknik Direktörü Hakan Kutlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kutlu, "Önemli bir camiaya geldiğimizin farkındayız. Her şeyin güzel olacağını umuyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde olacak. Ligin ilk yarısında bazı sıkıntılar yaşamış bir takım ama halledilemeyecek problemler olduğunu düşünmüyorum. Yeni bir yönetim, yeni bir teknik ekip. Heyecanlıyız. Her takımda olduğu gibi Sakaryaspor'da da şu anda bazı transfer ihtiyacı olabilir ama biz daha çok takım içindeki problemleri çözmeye çalışacağız, ihtiyacımız olan transferleri de yapacağız" diye konuştu.

"Sakaryaspor'u yakışan yerlere getireceğimize inanıyoruz"

Sakaryaspor ile ilk antrenmanına çıkan Kutlu, önceliğin kulüp içerisindeki problemleri çözmek olduğunu dile getirerek, "Sakaryaspor, önemli bir futbolcu grubuna sahip. Bazen birliktelik sağlanamadığı zaman ne kadar iyi bir futbolcu olursanız olun, geçmişinizde ne kadar başarılı olursanız olun bunu sahaya yansıtamıyorsunuz. Futbolcularla ilk konuşmamız da bu oldu, o birlikteliği sağladığımız zaman bu futbolcu grubunun tüm eksikleri tamamlayabileceğini düşünüyorum. Birlikteliği hem taraftarlarla hem şehirle, teknik ekip ve yönetimle bu birlikteliği sağlayıp Sakaryaspor'u yakışan yerlere getireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Kutlu'nun açıklamaları ardından gerçekleşen idman, düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri ve dar alanda pas ile devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Yeşil-siyahlılar, 10 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Bandırmaspor'u ağırlayacak. - SAKARYA