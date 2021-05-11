Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü

Geçtiğimiz aylarda Hakan Sabancı ile kısa süreli birliktelik yaşayan ve ayrılık kararı aldıktan sonra Sabancı'nın beğendiği kızları bir bir ifşalayan Aygün Aydın, sosyal medya hesabından şaşkına çeviren bir fotoğraf paylaştı.

AYGÜN HAMİLE Mİ?

Sabancı ile ayrıldıkları ve kendisini artık işlerine verdiği söyleyen Aydın, Instagram hesabının hikaye kısmında ultrason fotoğrafı paylaşarak hamile olduğunu ileri sürdü. Birçok dizide oyunculuk yapan Aygün Aydın, paylaşımına "3 aylıkmış sanırım şok geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

Aygün Aydın'ın paylaştığı ultrason görüntüsünün kendisine ait olup olmadığı ve bebeğinin babası hakkında henüz bir bilgi yok.