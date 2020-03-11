Hakem atamaları açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Hakem atamaları açıklandı - Son Dakika Spor

Hakem atamaları açıklandı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şunlar: 14 Mart Cumartesi: 16.30 Fatih Karagümrük-Altay: Caner Ak19.00 Bursaspor-Boluspor: Emre Malok15 Mart Pazar: 14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç16.

Hakem atamaları açıklandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:


14 Mart Cumartesi:


16.30 Fatih Karagümrük- Altay: Caner Ak


19.00 Bursaspor- Boluspor: Emre Malok


15 Mart Pazar:


14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç


16.30 Adanaspor-Keçiörengücü: Onur Özütoprak


16.30 Ekol Göz Menemenspor- İstanbulspor: Yasin Kol


19.00 Osmanlıspor- Giresunspor: Turgut Doman


19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan Tokat


16 Mart Pazartesi:


19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Erkan Özdamar


19.00 Eskişehirspor- Adana Demirspor: Bülent Birincioğlu

Fatih Karagümrük, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek İran'da "Alkol koronavirüse iyi geliyor" söylentisi 67 can aldı G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük

Son Dakika Haberleri
20:19 Akhisarspor maçında futbolculara el dezenfeksiyonu
20:11 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
20:08 Başakşehir, Kopenhag maçına hazır
20:07 Mario Lemina: "Galatasaray'da çok mutluyum"
20:06 Maç öncesi korona virüse karşı önlem aldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 20:27:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hakem atamaları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]