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Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan 2 kişinin gözaltına alındı - Son Dakika
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Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan 2 kişinin gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi tarafından hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya Meler'e saldırıda bulunan 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Öte yandan Faruk Koca'nın emniyet gözetiminde hastanede tedavi görmekte olduğunu duyuran Bakan Yerlikaya, tedavi sonrası Koca için de gözaltı işlemi uygulanacağını açıkladı.

Hakem Halil Umut Meler\'e saldırıda bulunan 2 kişinin gözaltına alındı
11.12.2023 - 23:56,  Güncelleme: 00:00
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ise hastanedeki tedavi sonrası gözaltına alınacağı açıklandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, hakem Meler'e saldırıda bulunan 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

FARUK KOCA TEDAVİ SONRASI GÖZALTINA ALINACAK

Bakan Yerlikaya, paylaşımında "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir. Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

ÖNCE YUMRUK SONRA TEKMELER SAVURDU

Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.

HAKEMLER ÇEVİK KUVVETLERİN DESTEĞİYLE SAHADAN ÇIKARTILDI

Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Hukuk
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Son Dakika Hukuk Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan 2 kişinin gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan 2 kişinin gözaltına alındı - Son Dakika
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