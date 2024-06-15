Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı - Son Dakika
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Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı

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Aylardır kanser tedavisi gören Kate Middleton, Kral Charles'in doğum günü kutlamasında halkın karşısına çıktı. Ailesiyle birlikte Buckingham Sarayı'na gelen Middleton, gülümseyerek halkı selamladı.

15.06.2024 13:31
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İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, kendisine konulan kanser teşhisinden sonrası ilk kez bugün halkın karşısına çıktı.

ETRAFA GÜLÜCÜK SAÇTI

Dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bugün düzenlenen Trooping The Colour etkinliğine katılacağını duyuran Kate Middleton için binlerce vatandaş Buckingham Sarayı'na akın etti. Ailesiyle birlikte araç içinde Buckingham Sarayı'na gelen Middleton, etrafa gülücük saçtı. Zayıfladığı görülen Midleton'ın düşünceli hali de dikkatlerden kaçmadı. Beyaz bir elbise tercih eden Prenses, şapkası ve duru güzelliğiyle büyüledi.

Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı

"KEMOTERAPİ ALDIĞIM İÇİN İYİ VE KÖTÜ GÜNLERİM OLUYOR"

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden 42 yaşındaki Kate Middleton, dün yaptığı paylaşımda eskisi gibi görevlerde yer almayacağını sadece belli başlı etkinliklere katılacağını belirtti. Tedavisi devam eden Middleton, süreç için de "Kemoterapi gören herkesin bileceği gibi iyi günlerim var, kötü günlerim var. O kötü günlerde kendinizi zayıf ve yorgun hissediyorsunuz. Bedeninizin dinlenme isteğine teslim olmak zorunda kalıyorsunuz. İyi günlerde de kendinizi güçlü hissedip bunun tadını çıkarmak istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı

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Son Dakika Dünya Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Selman Caba: bizim prenseste altın çeşmelerde su içip halkı bile anmıyor :D 5 4 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: nasıl da zayıflamış ya. 6 2 Yanıtla
    Yavuz null: önceden nasıl bilirdin murat 1 0
  • Behzat: oh prensesi gördük bütün dertlerimiz bitecek. 2 2 Yanıtla

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