Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan\'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan\'ı duygulandırdı

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Son olarak Yargı dizisinde başrol oynayan ve aynı zamanda müzik kariyerine devam eden Uğur Aslan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programında 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde kaybettiği 12 aile üyesinden bahsetti. Yaşadığı acıyla nasıl başa çıktığını anlatan Aslan'ın sözleri Taylan'ı duygulandırdı.

"DEPREMDE ENKAZ ALTINDAKİ İNSANLARI GÖRDÜK AMA YARDIM EDEMEDİK"

Mümtaz'ın "Bu kayıplarla nasıl başa çıktın?" sorusu üzerine konuşan Uğur Aslan, "Kendinizi böcek kadar yetersiz ve zayıf hissettiğiniz bir an. Depremin ikinci gününün gecesi, korkunç bir durum; sesler duyuyorsunuz, kimse yok, sadece enkaz altındaki insanların çığlıklarını duyuyorsunuz. Yardım edelim diye çabaya giriyorsunuz, beton kalkmıyor, ekipman yok, yardım edecek kimse yok. 'Abi seni görüyorum' diyor, 'bana yardım et' diyor. Yetmiyorsunuz. Kaldırımda yürüyorsunuz, bir tane teyze, ailesinden 3 kişiyi çıkarmış, cenazeleri dizmiş... Bir süre sonra insanları gördüm, belli ki o seslerden kaçan, o yardım seslerini duymamak için kulaklarına bir şeyler takmışlar. Yardım unsurları yetemiyor" dedi.

Depremde abisi, yengesi, yeğenleri baştan olmak üzere 12 yakını kaybeden Uğur Aslan, konuşurken zorlanırken Ahmet Mümtaz Taylan da ağlamamak için kendisini zor tuttu. Bir ara gözleri dolan Taylan, yayına devam etti.