Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, "Aşımıza, işimize, ekmeğimize ortak olan enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik" dedi. Mesajında siyasetteki normalleşme sürecine de değinen Erdoğan, "Milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

15.06.2024 11:09
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. Tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Erdoğan, ekonomi ve siyasetteki normalleşme sürecine ilişkin de mesajlar verdi.

Erdoğan'ın bayram mesajı şu şekilde;

"Özellikle Gazze'de soykırımcı İsrail'in mezalimi altında bayramı idrak eden kardeşlerimin Kurban Bayramı'nı yürekten tebrik ediyor; acı çeken, zulme ve her gün katliama uğrayan kardeşlerimizin de bir an önce huzura, güven ve istikrar ortamına kavuşmasını diliyorum.

"SİYASETTE OLUŞAN YUMUŞAMA İKLİMİ..."

Bayramlar, yetimlerin, öksüzlerin, garip gurebanın hatırlandığı, akrabalık ve komşuluk münasebetlerinin sıklaştığı, millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlendiğimiz özel günlerdir. Koronavirüs salgını sebebiyle maalesef komşuluk, akrabalık, dostluk ilişkilerimizde araya mesafeler girdi. Bayramlar vasıtasıyla bu mesafeleri kapatıyor, sılayırahimi daha çok hatırlıyoruz. Atalarımız, 'gözden ırak olan gönülden de ırak olur' demişlerdir. Millet olarak her zamankinden daha fazla gönül birliğine, kalp birliğine, dayanışmaya ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Siyasette oluşan yumuşama ikliminin, milletimizin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. İnşallah hep birlikte gönül gönüle vererek bu bayramı tam anlamıyla bir kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum.

"ENFLASYON CANAVARINDAN KURTULMA SÜRECİNE GİRDİK"

Dünyada yüksek seyreden enflasyon halen endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Aşımıza, işimize, ekmeğimize ortak olan enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik. Ekonomi programımız üretim, istihdam ve ihracat tarafında meyvelerini veriyor. Enflasyonda yılın ikinci yarısından itibaren inşallah güzel neticeler alacağız. Biz çiftçisinden memuruna, beyaz yakalısından işçisine kadar bu milletin refahını yükselten, gelişmiş ülkeler seviyesine getiren bir iktidarız. Salgın, savaşlar, küresel krizler gibi sebeplerle tekrar nükseden enflasyon sorununu geçmişte olduğu gibi tek haneli rakamlara mutlaka indireceğiz. Terörle mücadele konusunda elde ettiğimiz tarihi kazanımlarımızdan taviz vermemiz asla söz konusu değildir. 40 yıldır milletimizin kanını ve kaynaklarını sülük gibi emen bölücü terör belasına son verinceye kadar operasyonlarımızı devam ettireceğiz."

"İSRAİL'LE OLAN TÜM TİCARİ İŞLEMLERİ DURDURDUK"

Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardımların miktarı 55 bin tonu aştı. İsrail'le olan tüm ticari işlemleri durdurduk. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasına müdahil olma kararı aldık. Filistin devletinin tanınması için en yoğun çaba harcayan ülkelerdeniz. Siyonist şebekenin tüm baskısına rağmen her platformda hakkı, adaleti ve barışı savunuyor, doğruları cesaretle haykırmaktan çekinmiyoruz. Çocuk katili İsrail'in ve destekçilerinin tüm barbarlıklarına rağmen zafer inşallah Filistin halkının olacaktır. Bu zorlu mücadelelerde en büyük kuvvet ve ilham kaynağımız milletimizin duası, desteği, birliği, beraberliği ve kendi arasındaki kardeşlik ruhudur.

Millet olarak birbirimize ne kadar sıkı sarılırsak sorunların üstesinden o derece kolay gelir, mücadelemizi o derece başarılı veririz. Bayramlar vasıtasıyla yeniden tazelediğimiz kardeşliğimiz, yardımlaşma ve dayanışma şuurumuz, bu bakımdan ayrıca önemlidir. Bu bayramda yine büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpecek, eşimizin, dostumuzun, komşumuzun kapısını çalacak, dargınsak barışacak, inşallah ezeli ve ebedi kardeşliğimizi daha da perçinleyeceğiz. Bu düşüncelerle mübarek topraklarda hac farizasını yerine getiren kardeşlerimin Allah ibadetlerini kabul etsin, Kabe'de, Arafat'ta, Müzdelife'de yaptıkları duaları katında makbul eylesin diyorum.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Her bayramda olduğu gibi yola çıkacak sürücülerimize trafik kurallarına uymalarını, yola asla yorgun çıkmamalarını, bilhassa varacakları yere yaklaştıkça dikkatlerini daha da artırmalarını tekrar tavsiye ediyorum. Kurban Bayramı'nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • sebahattin şentürk: Ayağına taş değmezsin başkanım iyi bayramlar dilerim 11 16 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Bayram mı bıraktın bize bayram mı kaldı artık 15 10 Yanıtla
  • Gökhan Avlar: 3bine koyun aldım. 9 2 Yanıtla
    Akay Kayhan: Seni kandırmışlar ben dana aldım :) 9 1 sebahattin şentürk: Gerçekten seni kandırmışlar saman almışındır 7 1 Gökhan Avlar: :))) 3 0
  • Ali null: emeklinin az olan aylığını bayram öncesi verseydiniz bari onlar ufak bir jest mutlu olan insanlarımız 7 1 Yanıtla

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