Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Rizespor maçı sonrası sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasına ilişkin TFF harekete geçti. Hakem Meler'e saldırı sonrası TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı. Çok sert ifadeler kullanan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hakemleri hedef gösterenler bu gece olanları düşünsün. Taraftarlar iyi bir düşünsün. Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya katılan herkes, bedelini ödeyecek. Kimse, kimseye yumruk atamaz." ifadelerini kullandı.

TFF OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Çaykur Rizespor-Ankaragücü maçında Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.

BÜYÜKEKŞİ: HER FIRSATTA HAKEMLERİ HEDEF GÖSTERENLER BU GECE OLANLARI DÜŞÜNSÜN

Katıldığı canlı yayında zehir zemberek açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, sorumluların bedelini ödeyeceğini belirtti. Büyükekşi şunları söyledi: "Az önce Riva'da toplantı halindeydim. Haberi alır almaz acilen yönetim kurulumuzu toplantıya davet ettim. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Her fırsatta hakemleri hedef gösteren ve bunu yaparken de bu işin sonunun nerelere gideceğini göz ardı edenler bu gece olanları düşünsün.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi

"TÜRK FUTBOLUNA UTANÇ DOLU BİR YUMRUK ATILDI"

Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya katılan herkes, bedelini ödeyecek. Kimsenin bir hakeme böyle davranma hakkı yok. Gerçekten çok üzgünüm. Tüm hakem camiamıza geçmiş olsun. Yönetim kurulu toplantısından sonra detaylı açıklamaları kamuoyuna duyuracağız."

NE OLDU?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

ÖNCE YUMRUK SONRA TEKMELER SAVURDU

Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.

HAKEMLER ÇEVİK KUVVETLERİN DESTEĞİYLE SAHADAN ÇIKARTILDI

Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.