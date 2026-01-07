Hakim Benny Sagi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasına bakan isimler arasında yer alan Beerşeba Bölge Mahkemesi Başkanı Hakim Benny Sagi, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

MOTOSİKLETİYLE SEYİR HALİNDEYDİ

Edinilen bilgilere göre Sagi, otoyolda motosikletiyle seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Hakim Sagi'nin kazanın yaşandığı noktada hayatını kaybettiğini belirledi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Kazanın kesin nedenine ilişkin detayların, yürütülen soruşturmanın ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

SON DÖNEMİN EN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİNDEN BİRİ

Hakim Benny Sagi, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kamuoyunda geniş yankı uyandıran yolsuzluk davasında görev almasıyla son dönemde dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu. Sagi'nin ani ölümü, ülkede hem yargı çevrelerinde hem de siyasi kulislerde büyük üzüntüyle karşılandı.

İsrail basını, kazanın ardından güvenlik ve adli makamların kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü, gelişmelere ilişkin resmi açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılmasının beklendiğini aktardı.