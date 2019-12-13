Hakim Kelkit, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

SİVAS'ta, ailesinin oturduğu 14 katlı apartmanın terasından düşerek hayatını kaybeden Bursa İdare Mahkemesi Üyesi Hakim Mustafa Nuri Kelkit (27), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Acı olay, dün saat 14.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi Emirpaşa Caddesi'ndeki 14 katlı apartmanda yaşandı. İzinli geldiği Sivas'ta ailesinin oturduğu apartmanın terasına çıkan Bursa İdare Mahkemesi Üyesi Hakim Mustafa Nur Kelkit, bilinmeyen nedenle yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü. Kelkit'i yerde kanlar içinde gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince müdahale edilmek istenilen Mustafa Nuri Kelkit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsisi yapılan Kelkit'in cenazesi bugün ailesine teslim edildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Kelkit'in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, tüm şüpheler değerlendiriliyor.