Hakim Kelkit, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakim Kelkit, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hakim Kelkit, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

SİVAS'ta, ailesinin oturduğu 14 katlı apartmanın terasından düşerek hayatını kaybeden Bursa İdare Mahkemesi Üyesi Hakim Mustafa Nuri Kelkit (27), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hakim Kelkit, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

SİVAS'ta, ailesinin oturduğu 14 katlı apartmanın terasından düşerek hayatını kaybeden Bursa İdare Mahkemesi Üyesi Hakim Mustafa Nuri Kelkit (27), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Acı olay, dün saat 14.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi Emirpaşa Caddesi'ndeki 14 katlı apartmanda yaşandı. İzinli geldiği Sivas'ta ailesinin oturduğu apartmanın terasına çıkan Bursa İdare Mahkemesi Üyesi Hakim Mustafa Nur Kelkit, bilinmeyen nedenle yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü. Kelkit'i yerde kanlar içinde gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince müdahale edilmek istenilen Mustafa Nuri Kelkit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsisi yapılan Kelkit'in cenazesi bugün ailesine teslim edildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Hakim Kelkit'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı Sivas Ulu Cami'ye getirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile Kelkit'in yakınları ve meslektaşlarının katıldığı cenazede baba Tarık Kelkit gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun tabutuna bakarak ağlayan Kelkit, ayakta durmakta güçlük çekti. Hakim Mustafa Nuri Kelkit, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kelkit'in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, tüm şüpheler değerlendiriliyor.


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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:39 Kaynak: DHA
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