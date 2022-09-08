Bu sırada olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve diğer ekiplerde sevk edildi. Olay yerine gelen polis incelemede bulundu. Yapılan incelemenin ardından hakimin cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde ikamet eden Adana Bölge Adliye Mahkemesinde görevli hakim 41 yaşındaki Mehmet Ali G., evinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Evde bulunan çocukları sesi duyup odaya geldiğinde babalarını kanlar içinde görünce 112 acil servisi aradı. Olay yerine gelen ekipler hakimin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Kaynak: İHA

Çukurova, Adli Tıp, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hakim tabancayla intihar etti! O sırada çocukları da evdeydi - Son Dakika

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