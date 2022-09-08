Hakim tabancayla intihar etti! O sırada çocukları da evdeydi - Son Dakika
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Hakim tabancayla intihar etti! O sırada çocukları da evdeydi

08.09.2022 23:56
Hakim tabancayla intihar etti! O sırada çocukları da evdeydi

Adana'da bir hakim evinde çocuklarının olduğu sırada kafasına tabancayla ateş ederek intihar etti. Yapılan incelemenin ardından 41 yaşındaki hakimin cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde ikamet eden Adana Bölge Adliye Mahkemesinde görevli hakim 41 yaşındaki Mehmet Ali G., evinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Evde bulunan çocukları sesi duyup odaya geldiğinde babalarını kanlar içinde görünce 112 acil servisi aradı. Olay yerine gelen ekipler hakimin yaşamını yitirdiğini belirledi.

EVDE İNCELEMELERDE BULUNULDU

Bu sırada olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve diğer ekiplerde sevk edildi. Olay yerine gelen polis incelemede bulundu. Yapılan incelemenin ardından hakimin cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Çukurova, Adli Tıp, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakim tabancayla intihar etti! O sırada çocukları da evdeydi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakim tabancayla intihar etti! O sırada çocukları da evdeydi - Son Dakika
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