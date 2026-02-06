Hakimbey Apartmanı'na Anma Ziyareti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı'nın alanına karanfil bırakıldı.

Malatya Baro Başkanı Onur Demez ve beraberindeki avukatlar, depremlerde hayatını kaybedenlerin ve avukatların anısına, yıkılan Hakimbey Apartmanı'nın alanına gelerek karanfil bıraktı, dua etti.

Onur Demez, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Hakimbey Apartmanı'nda 78 kişinin yaşamını yitirdiğini dile getiren Demez, "Bu binada bir meslektaşımız ve bir baro personelimiz, kardeşi ve hanımını da yitirdik. Türkiye genelinde de birçok avukatımızı, Malatya genelinde 3 avukatımızı kaybettik. Bunun üzüntüsü, acısı içerisindeyiz. Allah bir daha böyle acıları göstermesin. Depremlerde yıkılacak ya da yıkılması muhtemel binaların yapılmasına engel olmak için şimdiden tedbirlerimizi alalım, bunlara sebebiyet vermeyelim. ve 6 Şubat'ı asla unutmayalım ki bir daha bu acılar yaşanmasın." ifadelerini kullandı.